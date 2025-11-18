Lookman, le pretendenti non mancano ma il Gala è pronto a mettere sul piatto ingaggio monstre

Che Lookman avrà l'Atalanta nelle prossime sei partite: dal Napoli sabato a il Chelsea il 9 dicembre? E che Lookman tornerà domani a Zingonia dopo il Mondiale sfumato dopo il ko contro la Repubblica Democratica del Congo? Sono domande che si pone questa mattina La Gazzetta dello Sport, che vanno a indagare su un nodo che ormai va avanti da questa estate. Per questo motivo, scrive la rosea, la nuova Atalanta di Palladino avrà bisogno del miglior Ademola per risalire in classifica e tornare ad una vittoria che a Bergamo manca da più di due mesi.

Nel frattempo il nome del nigeriano continua ad essere oggetto di mercato, anche se le offerte questa volta difficilmente arriveranno a quei 50 milioni che l'Atalanta ha provato a chiedere tutta l'estate. Dunque, pur restando da non escludere gli interessamenti di Atletico Madrid e Tottenham, è il Galatasaray la società che potrebbe farsi avanti con gli argomenti migliori: perché ha disponibilità economiche importanti (in Turchia “sparano”: ingaggio da 9 milioni annui per il nigeriano) e uno “sponsor interno”, Victor Osimhen, che può dare una spinta importante.

La certezza è che il Galatasaray, almeno al momento, non ha fretta. E che l’Atalanta, quanto e forse più del club turco, valuterà le varie opzioni soprattutto alla luce del rendimento di Lookman nelle prossime sei gare, verificando come si calerà nel progetto di Palladino: il miglior Ademola può essere una chiave decisiva nella possibile rincorsa all'Europa.