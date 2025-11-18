Il Milan ripensa a Fullkrug: l'attaccante del West Ham è un'opzione per gennaio

Il Milan non spenderà certo cifre enormi nel mercato di gennaio, ma è chiaro che ci sarà da intervenire, specie per quanto riguarda il reparto offensivo, a meno che non arrivino segnali estremamente incoraggianti da parte di Gimenez e Nkunku. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un'idea per rinforzare l'attacco è Niclas Fullkrug del West Ham.

Lo scorso giugno Igli Tare, durante una conferenza stampa, spiegò che i rossoneri cercavano un centravanti forte fisicamente, presente in area di rigore, bravo di testa e nelle sponde. La scelta poi è ricaduta su un profilo diverso, ma i risultati non hanno dato ragione al direttore sportivo dei rossoneri, dato che in questo momento entrambe le punte del Diavolo sono a quota 0 gol segnati.

Fullkrug fu tentato dal Milan già nel 2024, ma poi preferì la Premier League perché la squadra italiana scelse di puntare su Alvaro Morata, oggi in forza al Como. Non è un momento facile per l'attaccante, che ha avuto anche alcuni infortuni di troppo, ma la voglia di riscattarsi è tanta e giocare una partita alla settimana potrebbe aiutarlo anche a mantenere una condizione accettabile. Mancano ancora troppi giorni al mercato invernale, ma le prime manovre sono già iniziate.