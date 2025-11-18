L'ex Contra: "Allegri ha riportato il Milan al top. Scudetto rossonero e Champions all'Inter? Firmo"

In vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex rossonero Cosmin Contra, che proprio contro i nerazzurri segnò anche una rete nell'ottobre del 2001. Queste le sue parole: "I ricordi di quel derby? Un primo tempo sofferto e chiuso sotto nel punteggio per 1-0. Poi il mio ingresso in campo con compiti offensivi perché non giocai terzino destro, ma quasi esterno d’attacco con l’obiettivo di fare più cross che potevo: segnammo tre reti in sei minuti e centrammo un grande successo. Ogni tanto mi ricapita di guardarlo".

Sul connazionale Chivu: "Cristi è un amico e gli auguro il meglio. Abbiamo giocato insieme in nazionale, ci conosciamo da tanto tempo e ci sentiamo. Ha preso l’Inter a giugno, prima del Mondiale per club, e ha dovuto fare tutto in fretta. L’inizio non è stato semplice, ma ha rimesso a posto la situazione con una bella serie di vittorie e ora è primo in classifica sia in campionato sia in Champions. Meglio di così...".

E' un derby da Scudetto?

"La classifica dice questo e credo che le due milanesi possano lottare per il tricolore fino alla fine. È un po’ che non succede e lo trovo affascinante. Scudetto al Milan e Champions all'Inter? Firmo subito, ma anche Chivu lo farebbe".

Che derby si aspetta?

"L’Inter è una squadra forte, che è insieme da anni ed è arrivata due volte in finale di Champions. Il Milan ha cambiato parecchio recentemente, ma Allegri si è dimostrato un grande allenatore e i risultati finora ottenuti lo dimostrano: ha riportato il club in alto, dove merita di stare. Favorita? L’Inter è davanti in classifica, ma nei derby non ci sono favoriti. Magari i nerazzurri, che giocheranno in casa, avranno più pressioni perché vogliono evitare il sorpasso e perché non battono i rossoneri da cinque incontri".