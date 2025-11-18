Dalla D alla Reggiana, la favola di Bonetti: "Vorrei che mia nonna vedesse i miei traguardi"

Nella Reggiana dei giovani terribili che sta sorprendendo la Serie B, stabilmente in zona playoff, spicca la storia quasi fiabesca di Simone Bonetti. Difensore mancino del 2004, fino a sei mesi fa giocava nel Lentigione, in Serie D. Oggi è una delle rivelazioni della linea a tre di Davide Dionigi.

"Sono passato da 800 spettatori alle 35mila persone del Barbera. L’esordio è stata la gioia più grande della mia vita», racconta. Un debutto emozionante, ma anche duro: «Pohjanpalo è il giocatore che più mi ha impressionato, difficilissimo da marcare".

Dopo la sconfitta con il Palermo, Bonetti è cresciuto insieme alla squadra: otto presenze da titolare su undici partite tra campionato e Coppa Italia e una fiducia sempre più solida. "Devo ringraziare il club, il mister e compagni come Magnani e Rozzio: accanto a loro mi sento protetto".

Bonetti, però, resta lucido. "So che devo lavorare tanto. La testa fa la differenza. Per questo porto avanti anche gli studi: mi sono iscritto a Scienze Motorie, perché il calcio dura 15-20 anni e serve un futuro".

Il sogno è la maglia azzurra. "Già giocare nella Reggiana è incredibile. Da bambino conservai un ciuffo d’erba del Città del Tricolore: speravo di tornarci da calciatore". Il suo idolo è Bastoni: "Ha cambiato il modo di vedere i braccetti". Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il numero 43 è un omaggio alla nonna Anna, del 1943: "Vorrei che vedesse i miei traguardi".