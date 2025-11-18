Italia Under 21, Mané: "Montenegro? Non ci influenza il risultato di venerdì con la Polonia"

Il difensore della Nazionale Under 21, Filippo Mané, ha parlato della sfida persa contro la Polonia, una vera beffa dopo l'iniziale vantaggio di Pisilli. “Purtroppo non è bastato, in pochi minuti la Polonia ha saputo ribaltare la partita, e il nostro errore è stato quello di aver forse abbassato la concentrazione in quei due episodi decisivi".

Una situazione di classifica che ora si fa spinosa, poiché la Polonia è davanti di tre punti e di sette gol nella differenza reti. E oggi c'è il Montenegro, battuto all'andata ma distante tre punti dagli azzurrini. "Abbiamo continuato a lavorare senza farci influenzare dal risultato di venerdì. Non cambiamo la nostra mentalità”.

Le probabili formazioni di Montenegro-Italia, con gli azzurrini che devono fare a meno di Palestra, squalificato dopo tre ammonizioni, e Koleosho, causa espulsione nel finale contro la Polonia.

Montenegro (4-3-3)

12 Radanovic; 21 Roganovic 2 Melentijevic 5 Dakic 16 Vukotic; 8 Carevic 22 Savovic; 7 Vukovic 18 Vukanic 10 Mirvaljevic; 9 V. Perisic.

A disposizione: Krijestarac, Franeta, Ljutica, Miranovic, Radunovic, Knezevic, Radusinovic, Krivokapic, Perovic.

Allenatore: G. Perisic

Italia (4-3-3)

1 Palmisani; 2 Fortini, 4 Comuzzo, 6 Mane 13 Bartesaghi; 21 Pisilli, 5 Lipani, 20 Dagasso; 17 Fini, 9 Camarda, 10 Cherubini.

A disposizione: 12 Mascardi, 19 Guarino, 18 Zeroli, 14 Berti, 8 Cisse, 16 Faticanti, 3 Idrissi, 7 Vavassori, 23 Calvani.

Allenatore: Baldini