Roma, Tsimikas non convince Gasperini. Seguito Angori del Pisa, ma non per gennaio
Kostas Tsimikas non ha convinto appieno Gian Piero Gasperini in questi due mesi e mezzo di permanenza a Roma. Il difensore ellenico, arrivato a fine agosto, è stato prelevato dal Liverpool in prestito secco fino al 30 giugno del 2026, ma sembra difficile una sua conferma a meno di una netta inversione di rotta nelle prossime settimane. Probabile una permanenza comunque fino al termine della stagione, considerato che il suo ruolo è quello di un vice Angelino.
Per la prossima stagione, però, è seguito Samuele Angori, difensore del Pisa, seguito anche dal Sassuolo. Sarà molto complicato che i nerazzurri decidano di lasciarlo andare a gennaio, dunque eventualmente l'attenzione si accenderà nella prossima estate. Nei giorni scorsi è stato visionato dal club capitolino.
Angori ha parlato a Tuttosport della sua situazione attuale al Pisa. "Siamo in un momento positivo e vogliamo continuare così per arrivare alla salvezza. Finalmente siamo riusciti anche a raccogliere i 3 punti, visto che in altre gare avremmo meritato di più e la vittoria ci è sfuggita di poco. A livello personale sono soddisfatto. Debuttare e giocare in Serie A era il mio sogno e sono contento di averlo realizzato. Adesso però viene il bello… Da vicino devo dire che la Roma è davvero tosta: mi hanno colpito molto. Hanno un grande giocatore come Soulè e in mezzo c’è Kone, che è devastante".
