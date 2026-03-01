Juventus, Gatti: "Con la Roma a 7 punti, diventava difficile. Gol che ci tiene lì attaccati"
Il difensore della Juventus Federico Gatti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma chiusa sul 3-3 e valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Hai fatto un gol importantissimo.
"Non mi sono neanche reso conto, ero sul filo del fuorigioco. Veramente un gol importantissimo, Ci tiene lì attaccati. Mancano 11 partite, siamo ancora lì".
Perdendo la Champions sarebbe scappata?
"Assolutamente, la Roma sarebbe andata a 7 punti e diventava difficile. Abbiamo vinto il doppio confronto, ma non c'è solo la Roma: ci sono anche Atalanta e Como. Dobbiamo migliorare alcune cose, ma non il carattere e questo è un punto di partenza".
