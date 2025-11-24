Juventus, Gatti influenzato è in dubbio: due le alternative per la difesa di Spalletti

La Champions League per riprende il cammino. La Juventus sta attraversando un momento non facile con il cambio di guida tecnica che non sembra aver sortito gli effetti sperati. Dopo il pareggio nel derby contro il Toro arrivato prima della sosta, la squadra allenata da Luciano Spalletti è stata bloccata al "Franchi" di Firenze dalla Fiorentina di Paolo Vanoli. La rete iniziale di Kostic al tramonto del primo tempo non è servita visto che al ritorno dagli spogliatoi Mandragora ha siglato la rete che ha inchiodato il punteggio sull'1-1.

Tornare alla vittoria in Champions

Adesso però torna la coppa dalle grandi orecchie con la quinta giornata della fase "campionato". I bianconeri scenderanno in campo domani sera contro il Bodo/Glimt. Obiettivo tornare a fare i tre punti innanzitutto per migliorare la posizione in classifica, le prime otto accedono agli ottavi di finale mentre dal nono al 24° si accede ai playoff, e poi per avere un'iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Gatti influenzato

E il mister bianconero ha qualche dubbio per quanto riguarda la difesa. Federico Gatti, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sporta, è rimasto in panchina contro la Fiorentina poiché debilitato da qualche giorno di febbre ed influenza. Il centrale è in dubbio per domani e la scelta definitiva verrà fatta in questi ultimi giorni di vigilia. L'alternativa è uno fra Kelly e Cabal.