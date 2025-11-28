TMW
Juventus, Gatti si è allenato in gruppo ed è recuperato per il Cagliari
Come da previsione, la Juventus di Luciano Spalletti ha riaccolto in gruppo nella giornata di oggi anche Federico Gatti, difensore che era rimasto a Torino durante la vittoriosa trasferta della squadra bianconera in Norvegia.
La sindrome influenzale che aveva colpito il giocatore è quindi alle spalle, con Gatti che dopo la seduta personalizzata di ieri oggi ha svolto regolarmente l'allenamento insieme al resto dei compagni. La sfida dell'Allianz Stadium contro il Cagliari in programma domani, quindi, vedrà anche l'ex Frosinone fra i protagonisti. Recuperato al 100% anche Dusan Vlahovic, attaccante che era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida col Bodo/Glimt per via degli strascichi di un fastidio accusato in Nazionale.
