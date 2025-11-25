Bodo/Glimt-Juventus, le probabili formazioni: Conceicao titolare, out Yildiz e Vlahovic

La Juventus cerca la prima vittoria stagionale in Champions League nella gelida trasferta norvegese sul campo del Bodo/Glimt. In questa quinta giornata della massima competizione continentale Locatelli e compagni dovranno sfatare il tabù che vuole le squadre italiane sempre sconfitte nelle gare più recenti giocate vicine al circolo polare artico: Roma e Lazio le ultime vittime in Europa League. Calcio d’inizio fissato per le ore 21, direzione arbitrale affidata al fischietto olandese Danny Makkelie.

COME ARRIVA IL BODO - Due pareggi e altrettante sconfitte fin qui per la formazione giallonera guidata da Kjetil Kntutsen, reduce dal doppio ko con Galatasaray fuori e Monaco in casa. Prima erano arrivati i pareggi contro Slavia Praga e Tottenham. Certe le assenze dell’infortunato Brynhildsen e dello squalificato Gundersen, in dubbio la presenza dal primo minuto di Hauge ma l’ex Milan dovrebbe farcela a recuperare completando così il tridente d'attacco con Auklend e Hogh.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Più ombre che luci per i bianconeri nell’1-1 di sabato a Firenze, Spalletti deve ancora trovare la ricetta giusta per guarire la Vecchia Signora. Il tecnico di Certaldo non potrà contare su Gatti, rimasto a Torino per una sindrome influenzale. Davanti a Di Gregorio si va verso la conferma della difesa a tre formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Sulla trequarti dovrebbe tornare titolare Conceicao, possibile turno di riposo per Yildiz e Vlahovic: pronto Openda.