Juventus, buone notizie per Spalletti: Gatti oggi a parte, ma da domani tornerà in gruppo
Buone notizie dall'infermeria della Juventus. Federico Gatti, rimasto a Torino durante la trasferta norvegese a Bodo a causa di una sindrome influenzale, questo giovedì ha infatti lavorato a parte, ma domani tornerà in gruppo. Un recupero molto importante per mister Spalletti, che nella gara casalinga di sabato col Cagliari potrà quindi contare anche sul centrale classe 1998.
Sospiro di sollievo anche per Dusan Vlahovic
La Juventus può tirare un sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha accusato alcun problema muscolare dopo il sovraccarico avvertito in Nazionale e sta bene, motivo per cui non è in dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari (in programma sabato alle 18 allo Stadium, ndr).
Anzi, secondo quanto raccolto, Vlahovic appare in ottima forma e punta con decisione a una maglia da titolare nella gara contro i rossoblù. Spalletti potrà dunque contare sul suo numero 9, determinato a dare continuità alle sue prestazioni e a guidare l’attacco bianconero in un momento importante della stagione.
