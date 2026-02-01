TMW Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto

Emil Holm è sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus. L'esterno difensivo, in arrivo dal Bologna in prestito con diritto di riscatto, nell'operazione che porterà Joao Mario in rossoblù con la formula del prestito secco, è infatti arrivato da pochi minuti al J Medical per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri almeno fino al termine della stagione.

Dopo aver preso in prestito Jeremie Boga dal Nizza e essersi assicurata due giovani prospetti della Next Gen come Adin Licina e Justin Oboavwoduo, la Juventus è pronta dunque a mettere sotto contratto anche Holm, con le ultime ore che saranno poi dedicate a Kolo Muani, con la dirigenza della Vecchia Signora che proverà a riportare il francese a Torino nelle ultime ore di mercato.