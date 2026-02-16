Juventus, piove sul bagnato: Holm va ko, sarà fuori un mese circa. Emergenza a destra

Di male in peggio alla Juventus. Il deposito di amarezza, rabbia e frustrazione per l'abbaglio di La Penna nel Derby d'Italia contro l'Inter ancora non è stato digerito, con la telefonata di John Elkann al presidente della FIGC Gravina per l'episodio Kalulu-Bastoni. Ma è necessario tirare una riga su quanto accaduto, specialmente perché nell'arco delle prossime 48 ore i bianconeri viaggeranno a Istanbul per sfidare il Galatasaray nel primo round dei playoff di Champions League.

C'è però un imprevisto e di proporzioni importanti. Infatti, Emil Holm durante la gara contro l'Inter ha accusato un problema al polpaccio: "In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero", la nota medica trasmessa nella giornata di ieri dal club bianconero.

Ergo: il terzino destro svedese di 25 anni, prelevato a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni più 3 di bonus dal Bologna, rimarrà incatenato all'infermeria per circa un mese. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Luciano Spalletti dunque dovrà rivedere il proprio undici nelle prossime due partite ravvicinate, tra Champions League e il Como sabato prossimo, con Kalulu squalificato dopo il big match contro l'Inter. A destra, dunque, potrebbe esserci un buco importante.