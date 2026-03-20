Juve, Spalletti: “Si riparte con il falso nove. Portiere? La panchina ha fatto bene a Di Gregorio”

“Si potrà partire anche così, però non è un disegno definitivo quello dell’inizio”. Luciano Spalletti, nella partita con il Sassuolo, dovrebbe schierare nuovamente la Juventus con il falso nove: “A volte ora si sceglie di lasciarci il margine fuori, che rompe la monotonia o che rompe quello che è il ritmo che ormai ha preso la partita, o che rompe quello che è l’equilibrio della gara o la conoscenza che ha fatto la squadra avversaria. Quello che entra ti dà tante soluzioni nuove. Rientra in un pensiero, in una tattica dell’allenatore: non siamo più undici calciatori in campo, siamo sedici. E, siccome molte partite si risolvono sul finale di gara, non all’inizio, è lì che ci sono dentro le cinque sostituzioni. È così. Però può succedere di ripartire con le scelte lì davanti di Boga attaccante e di Yildiz a sinistra”.

In porta Di Gregorio o Perin?

“È una gestione semplice. Ora sono nelle condizioni di essere entrambi al top, secondo me gli ha fatto bene questo periodo, inusuale rispetto agli ultimi due anni, a Di Gregorio. Probabilmente non c’era mai stato per diverse partite così fuori. Ha delle facce diverse: per come li ho visti cambierà niente, e avrò risposte positive da entrambi”.

La conferenza stampa di Spalletti.