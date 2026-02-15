Juventus, infortunio per Holm: c'è lesione, il report dopo gli esami di oggi
Nella serata di ieri, col ko della Juventus per 3-2 a San Siro contro l'Inter, si è fermato l'ultimo acquisto della Juventus nel mercato di gennaio, ovvero Emil Holm. L'esterno ex Bologna questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione muscolare. Questa la nota della Juventus:
"In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
