Juventus, infortunio per Holm: c'è lesione, il report dopo gli esami di oggi

Nella serata di ieri, col ko della Juventus per 3-2 a San Siro contro l'Inter, si è fermato l'ultimo acquisto della Juventus nel mercato di gennaio, ovvero Emil Holm. L'esterno ex Bologna questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione muscolare. Questa la nota della Juventus:

"In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".