Il Tottenham conferma lo stop di Vicario: "Lunedì l'intervento chirurgico per un'ernia"
Arrivano conferme dal Tottenham circa lo stop per Guglielmo Vicario. Il club londinese, attraverso i suoi canali social, ha ufficializzato che l'estremo difensore classe '96 si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico a causa di un'ernia. "Possiamo confermare - si legge su 'X' - che Guglielmo Vicario si sottoporrà a un intervento chirurgico la prossima settimana per un'ernia. La procedura per il portiere italiana è stata programmata per avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione. Guglielmo inizierà la sua riabilitazione con il nostro staff medico immediatamente e si spera che possa tornare in azione entro il prossimo mese".
Vicario non farà quindi parte della spedizione azzurra per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Di seguito la lista dei 28 calciatori convocati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
IL PROGRAMMA
Prenderà il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.
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