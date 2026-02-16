Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, testa al Galatasaray: out Holm, Thuram in dubbio

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45
Camillo Demichelis

La Juventus deve lasciarsi alle spalle la delusione e la rabbia per la sconfitta patita contro l’Inter. Per i bianconeri non sarà facile farsi scivolare addosso la frustrazione per una partita che è stata rovinata dall’errore di La Penna. Ma Spalletti e i suoi ragazzi devono essere bravi a voltare subito pagina perché domani si tornerà in campo. La Juventus sarà di scena a Istanbul per affrontare il Galatasaray nella gara valida per i playoff di andata della Champions League. Di certo per i bianconeri non sarà facile ritrovare le energie dopo aver giocato più di un tempo in 10. Perché la Juventus a San Siro non si è tirata indietro nemmeno in inferiorità numerica e forse avrebbe meritato anche un risultato diverso per quanto espresso in campo. Per i bianconeri, però, è arrivata una brutta notizia perché Emil Holm, durante la gara contro l'Inter, ha accusato un problema al polpaccio: "In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero". Questa per Spalletti è sicuramente un brutta tegola im vista della sfida contro il Como di sabato prossimo poiché Holm avrebbe potuto prendere il posto di Kalulu che sarà squalificato. 

Thuram da valutare.
Oggi sarà una giornata decisiva per capire come sta Khéphren Thuram. Il francese ha saltato la sfida contro l’Inter dopo aver riportato una contusione in allenamento. La speranza della Juventus è che Thuram recuperi e possa riprendersi il posto al fianco di Locatelli. Il capitano della Juventus, a San Siro, ha disputato un’altra ottima prestazione, impreziosita anche dal gol del 2-2. In caso di forfait di Thuram, invece, le opzioni sono solo due: inserire Miretti, come contro l’Inter, oppure dare una nuova chance a Koopmeiners. In ogni caso, Spalletti scioglierà i dubbi solo dopo la rifinitura. Sulla trequarti, però, è possibile che giochi ancora Conceicao, visto che contro l’Inter ha disputato solo un tempo. Il tecnico di Certaldo è stato costretto a togliere il portoghese per inserire Holm, vista l’inferiorità numerica. Anche Kalulu sarà certamente titolare, visto che, suo malgrado, non potrà giocare la gara di campionato di sabato prossimo contro il Como.

Juventus con un nuovo spirito.
I tifosi della Juventus, in queste ore, hanno dovuto fare i conti con la rabbia per quanto successo a San Siro. Ma il popolo bianconero ha mostrato anche gratitudine verso la squadra, che ha avuto il merito di non farsi abbattere dopo l’espulsione ingiusta di Kalulu. La Juventus ha continuato a giocare e ha proposto il suo gioco contro una squadra già forte di suo e che poteva contare anche sull’uomo in più. I bianconeri avevano trovato anche il pari, segno di una mentalità ritrovata. Spalletti, in questi mesi, ha avuto il merito di trasformare la Juventus e di restituirle una mentalità vincente e la voglia di non mollare mai. I bianconeri, adesso, sono di nuovo una squadra che va a imporsi sull’avversario e fa la partita. Da questo devono ripartire, senza farsi abbattere dalla frustrazione per una gara che forse, in 11 contro 11, sarebbe potuta andare diversamente. Spalletti mostrerà ai suoi ragazzi le cose positive e da queste ripartirà per preparare il match contro il Galatasaray. Mentre, invece, ci sarà da rivedere qualcosa per quanto riguarda Di Gregorio, non perfetto né sul primo né sul terzo gol nerazzurro.

