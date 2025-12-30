Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, il rinnovo di Yildiz non è solo questione di cifre: spunta una richiesta del turco

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:23Serie A
Pierpaolo Matrone

Non è soltanto una questione di cifre o di firme. Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus ruota attorno a un concetto più ampio: l'ambizione. Il talento classe 2005, ormai simbolo tecnico e mediatico del progetto bianconero, vuole certezze su una squadra capace di competere davvero per lo scudetto e di essere protagonista anche in Europa. A scriverlo è il Corriere dello Sport. La maglia numero 10 pesa, e Yildiz sente di poterla indossare solo dentro un percorso ambizioso, ispirato al modello di Alessandro Del Piero, suo riferimento dichiarato.

I dialoghi per il rinnovo sono destinati a riprendere a breve. Al tavolo siederanno la famiglia del giocatore, affiancata da un legale, e la dirigenza juventina per costruire un nuovo accordo che allunghi l’attuale scadenza fissata al 2029. Sul piano economico Yildiz percepisce oggi circa 1,7 milioni a stagione e - scrive il quotidiano - la proposta del club si aggira intorno ai 4,5 milioni, mentre l’entourage guarda a uno stipendio più vicino ai 6 milioni, in linea con top player internazionali come Jonathan David. Una distanza che a Torino ritengono colmabile, anche attraverso bonus legati a rendimento e risultati di squadra.

Sul campo, intanto, il rapporto con Luciano Spalletti è uno dei pilastri della trattativa. L’allenatore lo considera il fulcro offensivo, elogiandone personalità e capacità di incidere, come dimostrano i cinque gol già segnati in campionato. Parole condivise anche dal ct turco Vincenzo Montella, che ne apprezza crescita e ambizione. Finché l’accordo non sarà chiuso, però, le sirene estere continueranno a suonare: Liverpool, Arsenal, Chelsea e Real Madrid osservano con attenzione. La Juventus non ha mai fissato un prezzo: un segnale chiaro di quanto Yildiz sia considerato centrale nel presente e, soprattutto, nel futuro bianconero.

