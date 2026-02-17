Yildiz protagonista in negativo, ma ci pensa Koopmeiners: Galatasara-Juve botta e risposta, 1-1
Kenan Yildiz subito protagonista, ma in negativo, a Istanbul. È da un errore del fantasista turco della Juventus che nasce infatti il vantaggio del Galatasaray, firmato dal brasiliano Gabriel Sara appena prima del quarto d’ora di gioco. Dura pochissimo, grazie a Teun Koopmeiners, che firma il pareggio nel giro di un minuto.
L’azione del vantaggio turco. La rete dell’1-0 in favore della squadra di Buruk nasce da un controllo difettoso di Yildiz su palla ricevuta da rimessa laterale: gliela ruba Osimhen, poi la difesa bianconera riesce a liberare, ma arriva Sara e la manda lì dove Di Gregorio non può proprio arrivare.
Ma ci pensa Koop. A far dimenticare l’errore del compagno di squadra ci pensa il centrocampista olandese. L’1-1, segnato dalla Juventus nemmeno un minuto dopo lo svantaggio, nasce da una sgroppata di Cambiaso a sinistra: cross per Kalulu sul palo opposto, colpo di testa e respinta di Cakir. La palla è però preda del centrocampista ex Atalanta, che gonfia la rete con un tap-in.