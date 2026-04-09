Juventus, il sogno a centrocampo è Ederson: dipende dalla Champions, l'Atletico è avanti

Non solo suggestioni di mercato, ma un obiettivo concreto per cambiare volto al centrocampo. La Juventus riflette e individua in Ederson il profilo ideale per alzare il livello della squadra. Un nome che intriga particolarmente Luciano Spalletti, pronto a costruirgli attorno la mediana del futuro. Il brasiliano ha già maturato la decisione di lasciare l’Atalanta a fine stagione, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Il club bergamasco, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti: la valutazione è fissata intorno ai 40 milioni di euro e potrebbe anche salire in caso di asta internazionale.

In più, stando a quanto riferito da Tuttosport, l’Atletico Madrid sembra aver mosso i passi più concreti, trovando un’intesa di massima con il giocatore. Resta però da convincere la Dea, che punta a monetizzare al massimo la crescita del centrocampista. La Juventus osserva e valuta, consapevole che la concorrenza è forte e che servirà un investimento importante.

Saltata la pista Sandro Tonali per costi proibitivi, la strategia bianconera è chiara: inserire un elemento di alto livello accanto a Locatelli e Thuram per dare equilibrio e qualità. Molto dipenderà dalle risorse disponibili e dalle priorità di mercato, considerando anche il capitolo attacco legato al futuro di Vlahovic. Ma una cosa è certa: Spalletti ha chiesto rinforzi mirati per puntare allo scudetto. E tra le opzioni sul tavolo, Ederson resta una delle più affascinanti.