Juventus-Inter, i bianconeri 10 anni fa valevano il triplo: ora c'è stato il sorpasso nerazzurro

Alle 18 andrà in scena il derby d'Italia. Una partita che per tradizione e per fascino non sarà mai come le altre. Una partita che è sempre molto attesa dalle due tifoserie e che quest'anno si disputerà alla terza giornata di campionato. Certo, siamo ancora all'inizio della stagione ma questa sfida ci darà qualche indicazione su chi può essere la squadra che può insidiare da subito il Napoli di Antonio Conte e campione d'Italia. Toccherà a Vlahovic e a Lautaro guidare i rispettivi attacchi cercando di contribuire a portare a casa l'intera posta in palio.

Juventus-Inter non è soltanto un match che si giocherà sul terreno di gioco ma metterà di fronte due società che nell'ultimo decennio hanno attraversato momenti differenti. Come analizza l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dal 2015 al 2025 i bianconeri avevano un valore che era il triplo di quello nerazzurro: 983 milioni di euro contro 399.

Da quel periodo i dati sono cresciuti da entrambe le parti fino ad arrivare nel 2023 a un miliardo e 794 milioni per quanto riguarda i bianconeri che poi sono scesi di qualche decina di milioni negli ultimi due anni. Il valore dei nerazzurri invece è stata una crescita costante fino al sorpasso operato quest’anno di un miliardo e 715 milioni per l’Inter contro un miliardo e 651 milioni per la Juventus.