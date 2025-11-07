Napoli, Di Lorenzo: "De Bruyne colpo importante, è un campione che rinforza un reparto forte"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ad inizio stagione ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A, proposta oggi sul canale YouTub. Fra i tanti temi toccati, il capitano azzurro ha parlato anche di Kevin De Bruyne:

"Sicuramente De Bruyne è stato un colpo importante, è un campione e tutti quanti avevamo anche la curiosità di vederlo da vicino quando è arrivato, per quello che ha fatto nella sua carriera. Sicuramente viene a rinforzare un reparto di centrocampo importante, ma sono arrivati anche altri ragazzi che sono integrati subito al meglio. Quindi c'è tutti i presupposti per creare anche un ambiente di lavoro sano, che questa è la cosa più importante".

Nonostante il grave infortunio del belga, le ambizioni del Napoli non cambiano: "Sicuramente è un anno importante per la squadra, ma anche individualmente. Ritorniamo in Champions dopo un anno di assenza, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d'Europa: le partite danno anche una spinta per il campionato se riesce ad affrontarle nella maniera giusta. Poi il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia e con la Nazionale il Mondiale. Anche per me personalmente è un anno importante, quindi cercherò di lavorare al meglio per arrivare preparato a tutte le competizioni".