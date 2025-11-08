...con Rayyan Baniya

Tornato in Turchia, al Trabzonspor, Rayyan Baniya è tra i difensori di riferimento della squadra. Nato in Italia, tanta C prima della Turchia dove al Karagmruk diventa protagonista. L’anno scorso lo nota il Palermo e lo riporta in Italia, in B. Baniya si comporta bene tra le file rosanero ma non basta per il riscatto. La nuova avventura è il Trabzonspor. “Sono contento di essere tornato in Turchia. Ma adesso mi manca un po l’Italia, cosa che accadeva al contrario quando ero in Italia. Calcisticamente sono cresciuto in Turchia, in Italia ero in C. Qui ho fatto il grande salto con Farioli al Karagmruk e poi con Pirlo sono cresciuto”, racconta Baniya a TuttoMercatoWeb.com.

Ci pensa al ritorno in Italia?

“Si. Il pensiero c’è sempre. Ma oggi sto bene in Turchia e sono concentrato a dare il massimo qui”.

L’anno scorso ha giocato nel Palermo. Che esperienza è stata?

“Sono andato in una squadra di grande storia come il Palermo ed è stata un’esperienza positiva. Quando mi hanno chiamato ho detto subito di sì. Ho imparato tanto, volevamo andare in Serie A ma non ci siamo riusciti e la gente, ovviamente, si ricorda questo”.

Ha avuto Dionisi, che non è stato fortunato. E anche all’Empoli è in difficoltà.

“È un ottimo allenatore. Ha bisogno delle giuste condizioni per fare bene in una squadra. E sono convinto che farà bene. Gli auguro il meglio”.

Farioli è davvero un predestinato?

“Sì, lo è. È una persona fantastica, un allenatore che ti fa crescere sotto ogni aspetto. Mi ha fatto crescere, umanamente è spettacolare. E come allenatore fa ogni anno meglio. Tra un paio d’anni sarà tra i cinque tecnici più forti di tutti”.

E Pirlo?

“Per me è stato fondamentale. Gli piace tanto palleggiare con la palla. Con lui ho giocato la mia stagione migliore”. E il Trabzonspor? Progetti ed obiettivi?

“Le nostre ambizioni sono sempre alte. In classifica siamo sempre stati tra le prime tre. Siamo partiti bene, la nostra speranza è di lottare per vincere il campionato. Stiamo andando bene, abbiamo qualità”.

Tra i sogni per il futuro c’è la Serie A?

“È il sogno di ogni bambino. Ma, come detto, oggi sto bene al Trabzonspor. Vedremo cosa succederà”.