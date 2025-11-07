Pisa, Gilardino: "Concreti e decisivi quando dovevamo esserlo, felice per i ragazzi"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Cremonese, la prima per i toscani in questa Serie A:

“Abbiamo stappato una bottiglia, avevamo bisogno di questa vittoria. I ragazzi se la sono meritata: fin da luglio abbiamo lavorato per creare un gruppo, e trovare il primo successo questa sera è stato importante per tutti. Questa vittoria è per l’intero ambiente.”

Stai cambiando tanto: non hai ancora trovato la formazione titolare o ti piace mischiare le carte?

“Mi piace farli sentire tutti importanti, questa è la verità. A Torino ho cambiato sette giocatori su undici e mi hanno dato grandi risposte. Anche stasera chi è entrato lo ha fatto benissimo, e questo è determinante per il nostro percorso. Ieri avevo detto ai ragazzi che avremmo dovuto giocare con il fuoco dentro: sono stati bravi, abbiamo affrontato una squadra ostica che ci ha messo in difficoltà. Questo gruppo sa soffrire, ha voglia di migliorarsi e ascolta: per un allenatore è tutto più semplice.”

Avete dato il colpo del ko nel momento migliore della Cremonese.

“Questa è una squadra giovane: i ragazzi sono stati bravi, siamo stati concreti e decisivi quando dovevamo esserlo.”