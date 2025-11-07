Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1
Si chiude in parità l'anticipo della 12ª giornata di Serie B fra Spezia e Bari. Il match del 'Picco' che ha segnato l'esordio di Roberto Donadoni sulla panchina degli Aquilotti è+ terminato con il risultato di 1-1, figlio delle reti di Christian Gytkjaer per i Galletti e di Rachid Kouda (poi espulso poco prima dell'intervallo) per i liguri. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 14
Virtus Entella 13
Bari 13
Sudtirol 11
Empoli 11
Pescara 8
Mantova 8
Spezia 8**
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più