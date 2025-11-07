Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1

Si chiude in parità l'anticipo della 12ª giornata di Serie B fra Spezia e Bari. Il match del 'Picco' che ha segnato l'esordio di Roberto Donadoni sulla panchina degli Aquilotti è+ terminato con il risultato di 1-1, figlio delle reti di Christian Gytkjaer per i Galletti e di Rachid Kouda (poi espulso poco prima dell'intervallo) per i liguri. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B, 12ª GIORNATA

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

Sabato 8 novembre

Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro

Ore 15:00 - Frosinone-Modena

Ore 15:00 - Mantova-Padova

Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella

Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese

Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 14

Virtus Entella 13

Bari 13

Sudtirol 11

Empoli 11

Pescara 8

Mantova 8

Spezia 8**

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più