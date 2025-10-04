Monaco, oggi il derby contro il Nizza. Teze: "Sappiamo l'importanza di questa partita"

In vista del derby della Costa Azzurra contro il Nizza di oggi, il difensore del Monaco Jordan Teze ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul match di Champions contro il City: "Abbiamo giocato bene contro il Manchester City - ha commentato - Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo giocato da squadra e siamo stati ricompensati con un secondo gol alla fine, che ci è valso il pareggio. È un risultato importante perché è il nostro primo punto nella competizione.

È una partita molto importante perché è il derby della Costa Azzurra. Dobbiamo vincerla per conquistare i tre punti, ma anche per il Club e i nostri tifosi, affinché la Costa Azzurra sia rossonera. Faremo tutto il possibile per riuscirci; sappiamo di esserne capaci. Ora, come ho detto, dobbiamo recuperare bene e analizzare questa squadra in video.

Forse c'era più stanchezza del solito alla fine perché affrontavamo una delle tre migliori squadre al mondo. Questa partita ha quindi richiesto più energie collettive da parte nostra, ma abbiamo un po' di tempo prima della partita contro il Nizza - ha concluso -. Il nostro obiettivo è recuperare bene per essere pronti per il derby, questa sequenza non è un problema".