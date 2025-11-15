Juventus, lavoro speciale per Bremer per anticipare i tempi di recupero: Napoli nel mirino

Un passo alla volta, ma con determinazione: Gleison Bremer sta intensificando il suo percorso di recupero per lasciarsi definitivamente alle spalle gli infortuni che ne hanno frenato l'impiego nelle ultime due stagioni. A un mese dall'operazione al menisco, e con gli strascichi di un crociato precedentemente infortunato, il difensore brasiliano ha scelto una strada ad alta tecnologia per tornare al top.

Mentre i compagni si allenano sul nuovo 4-3-3 di Luciano Spalletti, Bremer lavora in solitaria sfruttando il futuristico tapis roulant Alter G. Questo macchinario, che vanta la tecnologia della NASA, utilizza la decompressione dell'aria per ridurre il peso corporeo dell'atleta fino all'80%, limitando drasticamente l'impatto sulle articolazioni. Un dettaglio cruciale per un pilastro della retroguardia bianconera, il cui rientro è atteso con ansia da Spalletti, costretto a reinventare la difesa schierando, ad esempio, Koopmeiners.

La Juventus procede con cautela, ma l'obiettivo è chiaro: la data cerchiata in rosso è la delicata trasferta del 7 dicembre contro il Napoli. Se le risposte fisiche nei prossimi giorni saranno positive con l'intensificazione dei carichi di lavoro, Bremer potrebbe strappare la convocazione per il Maradona. In caso contrario, lo slittamento non andrà oltre la fine dell'anno, con gare come Pafos, Bologna, Roma o Pisa in calendario. A riportarlo è Tuttosport.

Intanto arrivano buone notizie anche da altri infortunati: Cabal e Kelly procedono nel loro iter e sono attesi in gruppo all'inizio della prossima settimana. Salvo ricadute, i due centrali potrebbero essere arruolabili già per l'impegno contro la Fiorentina di sabato prossimo, offrendo a Spalletti più opzioni per la retroguardia.