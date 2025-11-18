Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Derby di Milano, duello tra Calhanoglu e Modric. La Gazzetta dello Sport: "Caro mito ti sfido"

Derby di Milano, duello tra Calhanoglu e Modric. La Gazzetta dello Sport: "Caro mito ti sfido"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:03
Stefano Bertocchi

Il Derby di Milano che vedrà contro Inter e Milan domenica sera metterà in vetrina anche il grande scontro a centrocampo tra Hakan Calhanoglu e Luka Modric, argomento di apertura scelto da La Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina di oggi: "Caro mito ti sfido - il titolo proposto dalla rosea -. La mossa di Chivu: Calha l'anti Modric. Il tecnico dell'Inter è pronto a scatenare il suo regista per spegnere la luce del Milan".

Di spalla si parla invece di Juventus e di Napoli, tra il programma di recupero dall'infortunio di Gleison Bremer e il ritorno di Antonio Conte a Castel Volturno dopo i giorni di permesso e lo sfogo di Bologna: "Bremer, via libera. Blitz del chirurgo, in campo a inizio dicembre" è il titolo scelto per i bianconeri, mentre per gli azzurri si legge "Conte, la tregua. Ritorno a Napoli tra i silenzi dopo la tempesta".

Nel taglio basso spazio alla Nazionale ("Nazionale da cambiare, a Gattuso serve Chiesa") e all'intervista a Nicolò Cambiaghi ("Bologna da scudetto, perché no?").

