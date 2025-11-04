Juventus, Locatelli: "Spalletti? Sono a disposizione, entrambi vogliamo fare bene"

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro lo Sporting Lisbona valido per la League Phase di Champions.

Come sta la squadra?

"Partita importante, stiamo bene. Quando arrivano le vittorie c'è più entusiasmo: bisogna continuare e vincere stasera".

Calendario tosto: dovete fare punti.

"Sappiamo quanto conta la partita, anche perché giochiamo in casa. Dobbiamo fare di tutto per vincere".

Col mister hai parlato?

"Col mister è tutto a posto, sono a disposizione. Abbiamo entrambi l'obiettivo di fare bene con la Juve".