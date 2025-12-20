Un talento al giorno, Ben Casey: il gioiellino del Palace sta bruciando le tappe

Tra i più giovani debuttanti europei della stagione trova un posto Ben Casey, noto anche come Benji Casey, giovane attaccante inglese nato il 4 febbraio 2008 che milita nel Crystal Palace, principalmente nelle formazioni Under-18 e Under-21. L'attaccante, di origine nigeriana, rappresenta al momento la nazionale Under-18 dell'Inghilterra, dove ha collezionato 9 presenze con 12 gol e 3 assist, ma un eventuale cambio di maglia per scegliere le Super Eagles è un argomento che è stato affrontato anche dallo stesso Casey in tempi recenti.

Dal punto di vista tecnico, Casey si distingue per la sua incredibile velocità, che lo rende pericolosissimo nei movimenti alle spalle delle difese avversarie. È evasive e difficile da marcare, con un ottimo timing nei tagli in profondità e la capacità di sfruttare spazi ridotti per concludere a rete. È un buon finalizzatore, abile nel colpire la palla con precisione, e dimostra una buona padronanza tecnica nel controllo del pallone. Al livello giovanile è considerato un giocatore fortissimo, con un repertorio che include dribbling efficaci e una propensione a creare pericoli in transizione rapida.

Nome: Ben Casey

Nato il: 4 febbraio 2008

Nazionalità: inglese

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: Crystal Palace

Assomiglia a: Raheem Sterling

