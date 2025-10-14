Juventus, non c'è solo Skriniar nel mirino: per sostituire Bremer c'è anche Kim Min-jae

Il futuro di Kim Min-jae potrebbe vederlo nuovamente in Italia. Il difensore sudcoreano, trasferitosi dal Napoli al Bayern Monaco nell'estate del 2024 per 50 milioni di euro, ha perso definitivamente il suo posto da titolare in questa stagione e un addio già a gennaio è più che una semplice ipotesi.

A tal proposito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha mostrato un forte interesse per il giocatore.

La dirigenza bianconera è intenzionata a intervenire sul mercato invernale a causa dei problemi in difesa, legati al recente infortunio di Gleison Bremer. Il brasiliano, a causa di problemi al menisco, dovrà restare fuori per almeno due mesi.

Kim è considerato un candidato caldissimo, soprattutto perché, nonostante il contratto con il Bayern scada nel 2028, il club bavarese avrebbe già concesso il via libera per una sua cessione. Oltre a Kim, a Torino si starebbe valutando anche il profilo di Milan Skriniar (30 anni), attualmente in forza al Fenerbahçe.