Juventus, non sei più indifesa: da Bremer a Rugani, le date di rientro dagli infortuni

Se sul fronte Dusan Vlahovic sono arrivate nella giornata di ieri delle pessime notizie, in casa Juventus c'è ottimismo per rivedere presto Gleison Bremer difendere la porta di Di Gregorio.

Pilastro fondamentale non solo per le sue qualità tecniche, Bremer è il leader che manca alla Juventus targata Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex Torino corre verso il rientro. Se non dovesse farcela già per la trasferta contro il Napoli in programma domenica sera, potrebbe tornare nel gruppo - almeno per riprendere confidenza con il campo - a metà dicembre, nell'ottica di aiutare i compagni nella delicata sfida di Bologna (14 dicembre).

Non solo Bremer: Daniele Rugani è un altro tassello prezioso che Spalletti attende. Il centrale italiano è atteso al pieno recupero entro dicembre. Il quotidiano sottolinea come il suo ritorno sarebbe ciò che serve per pensare alla difesa a quattro. Come d'altronde ha lasciato intendere lo stesso Spalletti: "Ci sto pensando, è vero. Ma prima di cambiare sistema mi serve avere a disposizione le alternative che, adesso, non abbiamo...", le parole del tecnico. Insomma, come regalo di Natale la Juventus potrebbe riavere la difesa al gran completo, permettendo così a Spalletti di ragionare anche su un cambio di modulo.