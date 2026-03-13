Parma ko a Torino, ma Pellegrino segna ancora di testa: eguagliato Corradi
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Non basta il gol di Mateo Pellegrino al Parma per evitare la pesante sconfitta sul campo del Torino, che si impone con un netto 4-1. L’attaccante argentino ha firmato la rete della bandiera per i crociati, ancora una volta di testa, confermando la propria efficacia nel gioco aereo. Un fondamentale che lo sta rendendo protagonista anche dal punto di vista statistico.
Come evidenziato da Opta, dal ritorno della Serie A a 20 squadre (stagione 2004/05) nessun giocatore del Parma ha segnato più gol di testa in un singolo campionato rispetto a Pellegrino, arrivato a quota cinque. Un dato che lo porta ad eguagliare Bernardo Corradi, autore dello stesso bottino nella stagione 2005/06.
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