Juventus, Bremer premiato MVP bianconero di febbraio: tutti i numeri del brasiliano
Poco prima del calcio d'inizio di Juventus-Pisa, valido come quarto match del 28° turno di campionato, il difensore Gleison Bremer è stato premiato come MVP bianconero del mese di febbraio. Di seguito l'annuncio della Vecchia Signora sui proprio account X: "Gleison Bremer premiato come MVP del mese di febbraio".
I numeri di Bremer a febbraio
1 febbraio 65 minuti e due gol col Parma (1-4 per la Juve) - Serie A
5 febbraio 90 minuti con l'Atalanta (0-3 per l'Atalanta) - Coppa Italia
8 febbraio 90 minuti con la Lazio (pareggio per 2-2) - Serie A
14 febbraio 90 minuti contro l'Inter (3-2 per l'Inter) - Serie A
17 febbraio 34 minuti col Galatasaray (5-2 per il Galatasaray) - Champions League
21 febbraio out col Como per un problema muscolare (0-2 per il Como) - Serie A
25 febbraio in panchina col Galatasaray (3-2 d.t.s. per la Juve) - Champions League