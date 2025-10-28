Juventus, parla Spalletti. La Lega di A in pressing per i match alle 20: le top news delle 13

Luciuano Spalletti è il candidato numero uno alla panchina della Juventus. Intervistato da Sky Sport, l'ex commissario tecnico della Nazionale ha commentato: "Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri e in favore di Tudor. Per quello che l'ho conosciuto è sembrata una persona seria, un uomo vero... Quando l'ho visto lavorare in campo e in panchina mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cuore. Sei costretto a trovarti bene, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Chi arriverà ora troverà una squadra allenata".

Nel frattempo la Lega di Serie A sarebbe in pressing con DAZN per provare ad anticipare le gare delle 20.45 alle ore 20. Per il momento, scrive il Corriere della Sera, non ci sono novità in merito ma la volontà sarebbe quella di provare già da una gara-test da questa stagione. L'obiettivo è riportare i più giovani allo stadio e consentire un maggior riposo a chi scende in campo.

Fanno molto discutere le scelte in Napoli-Inter, specialmente il rigore iniziale per i partenopei su Di Lorenzo. Per questo motivo il designatore Rocchi ha fermato Mariani, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, almeno fino al prossimo weekend. Fermato anche Colombo, direttore di gara di Fiorentina-Bologna. L'arbitro però si trasferirà in Qatar dove dal 3 al 27 novembre prossimo ci saranno i Mondiali Under 17.