Bologna, i convocati per la sfida contro il Torino. Torna a disposizione Odgaard
Di seguito i convocati del Bologna per la partita di domani contro il Torino. Tra le novità il rientro di Jens Odgaard, assente nell'ultima partita contro la Fiorentina. Non c'è Holm, squalificato così come il lungodegente Immobile:
PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski
DIFENSORI: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea
CENTROCAMPISTI: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana
ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
