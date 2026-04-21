Juventus, per David niente cessione? A Spalletti non dispiacerebbe valutarlo in ritiro

Si torna a parlare del futuro di Jonathan David sulle pagine di Tuttosport: Luciano Spalletti ha apprezzato la disponibilità al lavoro di David e la dedizione alla causa, senza indulgere né a lamentele né a malmostosità assortite che avrebbero potuto innescare i "panchinamenti" cui è stato costretto dalle scelte del tecnico. Anche il suo inserimento nel gruppo e nell’ambiente bianconero è diventato sempre più lineare e proficuo dopo l’arrivo del tecnico toscano.

I segnali positivi dal canadese non mancano

A Spalletti non è infatti sfuggito, per esempio, come sia stato proprio David a recuperare palla a metà campo e ad avviare l’azione che ha portato al gol del raddoppio contro il Bologna. La crescente autostima di David ha indotto Spalletti a "tirare il freno" sulla cessione per disporre del canadese in ritiro e poter così valutare le sue potenzialità allenandolo da inizio stagione; eventualità che non ha potuto esperire quest’anno, visto che inizialmente la Juve era affidata a Igor Tudor.