La Juve corre verso la Champions, Corriere Torino: "Spalletti ritrova David"

Era una partita da non fallire, con il passo falso del Como a Reggio Emilia e il pareggio della Roma con l'Atalanta. Alla fine la Juventus infila il terzo successo di fila ai danni del Bologna, mandandolo al tappeto con due reti: Jonathan David e Khephren Thuram gli autori. "Spalletti ritrova David", titola Corriere Torino, per evidenziare un'altra voce positiva della giornata di ieri. Oltre all'aver mantenuto saldo il quarto posto, portandosi a cinque punti di distanza dalle rivali per la corsa Champions.

Luciano Spalletti, allenatore bianconero, è intervenuto così in conferenza stampa post-partita: "Certo che fa la differenza vincere le partite. Per essere più avanti possibile devi vincere, ti permette di consolidare, di fare un pezzettino per la prossima partita. Nel livello alto c’è la ricerca del dettaglio. La difesa stasera ha fatto benissimo, non ha mai concesso niente, ti dà questa possibilità di essere tranquillo, di fare un calcio sempre più offensivo. Per lunghi tratti sono stati uomo su uomo, quella lì è una roba che non prendendo gol aumenti sempre di più. C’è meno spazio sulla via di mezzo, per trovare giocate. Noi dobbiamo vincere le partite, non mirare in che posizione arrivare. Non ce ne frega niente, è una conseguenza su quante partite si riuscirà a vincere".

E ancora: "Ora dobbiamo consolidare questo fatto di poter entrare nella prossima Champions League. Se Roma e Como avessero giocato domani avremmo avuto l’assillo di vincere, con l’atteggiamo corretto. Poi si analizza il livello di calcio esibito, i nostri tifosi sono lì, fiduciosi di vederci scendere in campo. Loro e voi di calciatori forti ne hanno visti, dobbiamo lavorare per arrivare a quel livello lì, poi va tutto a posto. Se c’è ricerca, determinazione, voglia di allenarsi e essere amici, va tutto a posto. Le carriere non si ricordano per la quantità di partite, ma per la qualità e noi l’abbiamo fatta, da calciatori che meritano di giocare la Champions. Stasera avevamo un’occasione che non andava sciupata, noi l’abbiamo portata a casa bene. Holm l’ho sostituito non perché è stato sotto livello ma perché aveva un problemetto muscolare e non si voleva correre il rischio di farlo peggiorare".