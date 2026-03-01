Juventus, Perin parla da leader: "Ci possono dire tutto, ma non sul piano del carattere"

Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma chiusa sul 3-3 e valevole per la 27^ giornata di Serie A.

Due rimonte in pochi giorni: messaggio in primis a voi stessi?

"Sicuramente dimostriamo che abbiamo anima e carattere. Nel primo tempo stavamo dominando, se riuscissimo a diventare più concreti non dovremmo fare queste rimonte. Ci possono dire tutto sul piano tecnico e fisico, ma non sul piano dell'anima e del carattere".