Juventus, quali sono i prossimi impegni? Subito trasferta tosta. E c'è anche il derby
"C'è rammarico ma la strada è questa. Dispiaciuti e arrabbiati per la sconfitta, ma ora prepariamoci per la Lazio". Con queste parole il tecnico della Juventus, Igor Tudor, consola i suoi ragazzi e guarda ai prossimi impegni.
Contro il Real Madrid è arrivata la seconda sconfitta consecutiva nel giro di pochi giorni, dopo quella avvenuta sabato scorso a Como. La striscia senza vittorie si allunga a 7 partite. In precedenza i bianconeri avevano pareggiato con Juventus, Villarreal, Atalanta, Verona e Borussia Dortmund. Per risalire all'ultima vittoria dobbiamo andare al 13 settembre, col 4-3 contro l'Inter all'Allianz Stadium grazie alla rete decisiva di Adzic al 91'.
Quali impegni attendono la Juventus? E quando finirà il momento buio? Di seguito le prossime partite da qui alla pausa nazionali di metà novembre:
26 ottobre, Lazio - Juventus (Serie A, 8ª giornata)
29 ottobre, Juventus - Udinese (Serie A, 9ª giornata)
1° novembre, Cremonese - Juventus (Serie A, 10ª giornata)
4 novembre, Juventus - Sporting CP (Champions League, 4ª giornata)
8 novembre, Juventus - Torino (Serie A, 11ª giornata)
