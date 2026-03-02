Juventus, retroscena e rimpianti per Wesley e Malen: quel viaggio di Comolli a Miami

Una gara spettacolare e ricca di gol quella giocata ieri sera allo stadio Olimpico fra Roma e Juventus, che ha confermato come per la corsa ad un posto in Champions League sia ancora tutto da definire. E dal lato bianconero, qualche rimpianto può essere sorto in particolare nel veder incidere due giocatori: Wesley e Malen.

Come riporta Tuttosport oggi in edicola infatti entrambi i giocatori potevano finire a giocare proprio nella Juventus. Durante il Mondiale per Club giocato la scorsa estate l'amministratore delegato Damien Comolli era partito da Orlando, dove si trovava la squadra allenata allora da Igor Tudor, per andare a Miami. Lì si giocava Flamengo-Bayern Monaco e c'era proprio Wesley come osservato speciale. Pareri positivi, ma anche un muro economico da parte del club brasiliano che frenò la possibile trattativa.

C'è poi un Malen in formato straordinario che sta impattando nell'immediato nelle sorti di Gasperini. La Juventus a gennaio aveva bisogno di un rinforzo in attacco, ma non andò oltre a un sondaggio, senza però arrivare ad una accelerata per provare ad affondare il colpo. Entrambi alla fine si sono accasati alla Roma e potrebbero avere un ruolo decisivo una corsa alla Champions mai così combattuta come in questa stagione.