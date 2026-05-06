Lipani, che crescita: il Sassuolo è pronto a blindarlo con un rinnovo fino al 2030

Nel progetto del Sassuolo ci sono giocatori considerati fondamentali per il presente e soprattutto per il futuro. Tra questi c’è Luca Lipani, centrocampista classe 2005 che sta confermando tutte le aspettative nate attorno a lui fin dai tempi del Genoa. Il regista neroverde, capitano dell’Italia Under 21, viene considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. A Sassuolo stanno gestendo con attenzione il suo percorso di crescita, anche grazie alla presenza di un riferimento importante come Nemanja Matic, diventato una sorta di guida tecnica e mentale per il giovane talento.

La società aveva investito molto su di lui, spendendo 4,5 milioni più bonus quando non aveva ancora compiuto 19 anni. Una scelta che oggi appare sempre più azzeccata. L’ultima conferma è arrivata nella sfida di domenica, dove Lipani ha brillato in mezzo al campo contro avversari di alto livello come Rabiot e Jashari, mostrando personalità e qualità.

Prestazioni che hanno convinto ulteriormente il Sassuolo a blindarlo. Il club, come si legge su Tuttosport, starebbe già lavorando al prolungamento del contratto fino al 2030, con l’idea di renderlo uno dei punti centrali del nuovo corso neroverde. Dalle parti del Mapei Stadium c’è la convinzione di avere tra le mani un talento destinato a lasciare il segno anche nel futuro del calcio italiano.