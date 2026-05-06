Union Brescia, Corini ricorda Beccalossi: "Dolore immenso, mi ha aiutato tantissimo"

Eugenio Corini, tecnico dell’Union Brescia, ai canali ufficiali del club ha ricordato la figura di Evaristo Beccalossi, grande campione col quale condivise un’esperienza proprio con la maglia della Leonessa: “Faccio le condoglianze alla famiglia per questo dolore grande. È stato un giocatore straordinario, con una tecnica incredibile. Ho avuto la fortuna da ragazzino di arrivare in prima squadra al Brescia e di incontrarlo lì. Un ricordo straordinario, oltre a stimolarmi in campo a volte veniva a prendermi anche in stazione.

Mi ha insegnato tante cose e non dimentico i suoi messaggi d’incoraggiamento negli anni a venire, quando continuava a seguiva il Brescia. Ricordo che in un derby eravamo tanti ragazzini in campo, c’era anche Bortolotti, ricordo con affetto anche lui. Beccalossi disse che ci avrebbe protetto lui in campo e lo fece davvero, lottando contro i giocatori dell’Atalanta che erano molto più esperti di noi. L’ho sentito via messaggi tempo fa, purtroppo sapevo delle condizioni di salute e abbiamo cercato di rimanergli sempre vicino".