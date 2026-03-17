Da Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Per la 31ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 31ª GIORNATA
Martedì 17 marzo
19.00 Palermo-Juve Stabia
I convocati di Filippo Inzaghi - Assente solo lo squalificato Ranocchia
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Magnani,
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Giovane, Modesto, Blin,
Attaccanti: Johnsen, Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione
20.00 Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
20.00 Mantova-Cesena
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
I convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione
20.00 Reggiana-Monza
I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - Torna Carboni
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Azzi, Ravanelli, Delli Carri, Bakoune, Capolupo, Carboni
Centrocampisti: Hernani, Obiang, Colombo, Ciurria, Colpani, Pessina
Attaccanti: Cutrone, Forson, Keita, Álvarez, Caso, Petagna, Mota Carvalho
20.00 Spezia-Empoli
I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
20.00 Venezia-Padova
I convocati di Giovanni Stroppa - Duncan e Bjarkason ancora out
Portieri: Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic
Difensori: Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi
Centrocampisti: Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Issa Doumbia, Marko Farji, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli
Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Lion Lauberbach, John Yeboah
I convocati di Matteo Andreoletti - Assenti Gomez, Silva, Sgarbi e Harder, torna Ghiglione
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Belli, Boi, Faedo, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Villa
Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio,Fusi, Giunti, Tumiatti, Varas
Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Caprari, Lasagna, Seghetti
Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
20.00 Avellino-Sudtirol
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione
20.00 Carrarese-Sampdoria
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione
20.00 Pescara-Virtus Entella
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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