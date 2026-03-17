Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Da Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B

Da Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:16Serie B
Daniel Uccellieri

Per la 31ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.

SERIE B - 31ª GIORNATA
Martedì 17 marzo
19.00 Palermo-Juve Stabia
I convocati di Filippo Inzaghi - Assente solo lo squalificato Ranocchia
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Magnani,
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Giovane, Modesto, Blin,
Attaccanti: Johnsen, Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione

20.00 Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)

20.00 Mantova-Cesena
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
I convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione

20.00 Reggiana-Monza
I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - Torna Carboni
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Azzi, Ravanelli, Delli Carri, Bakoune, Capolupo, Carboni
Centrocampisti: Hernani, Obiang, Colombo, Ciurria, Colpani, Pessina
Attaccanti: Cutrone, Forson, Keita, Álvarez, Caso, Petagna, Mota Carvalho

20.00 Spezia-Empoli
I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione

20.00 Venezia-Padova
I convocati di Giovanni Stroppa - Duncan e Bjarkason ancora out
Portieri: Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic
Difensori: Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi
Centrocampisti: Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Issa Doumbia, Marko Farji, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli
Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Lion Lauberbach, John Yeboah
I convocati di Matteo Andreoletti - Assenti Gomez, Silva, Sgarbi e Harder, torna Ghiglione
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Belli, Boi, Faedo, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Villa
Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio,Fusi, Giunti, Tumiatti, Varas
Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Caprari, Lasagna, Seghetti

Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione

20.00 Avellino-Sudtirol
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione

20.00 Carrarese-Sampdoria
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione

20.00 Pescara-Virtus Entella
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione

Articoli correlati
Martorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"... Martorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"
Monza, tegola Birindelli per la difesa: lesione al retto femorale. Ecco le gare che... Monza, tegola Birindelli per la difesa: lesione al retto femorale. Ecco le gare che salterà
Serie B, prende il via la 31ª giornata: si parte con Palermo-Juve Stabia. Il programma... Serie B, prende il via la 31ª giornata: si parte con Palermo-Juve Stabia. Il programma completo
Altre notizie Serie B
Cesena, problemi per Mesure. Il vice di Cole è ancora bloccato dal Chelsea Cesena, problemi per Mesure. Il vice di Cole è ancora bloccato dal Chelsea
Martorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"... TMWMartorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"
Da Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata... Live TMWDa Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Begic e la scelta vincente di andare alla Sampdoria: arriva la prima chiamata della... Begic e la scelta vincente di andare alla Sampdoria: arriva la prima chiamata della Slovenia
Bari, Mantovani: "Stagione non all'altezza, ma tutti uniti possiamo raggiungere... Bari, Mantovani: "Stagione non all'altezza, ma tutti uniti possiamo raggiungere la salvezza"
Monza, tegola Birindelli per la difesa: lesione al retto femorale. Ecco le gare che... Monza, tegola Birindelli per la difesa: lesione al retto femorale. Ecco le gare che salterà
Cesena, a Mantova inizia l'avventura di Cole. Che però potrebbe essere in tribuna:... Cesena, a Mantova inizia l'avventura di Cole. Che però potrebbe essere in tribuna: il motivo
Catanzaro-Modena rinviata a data da destinarsi: 2 le date per il recupero. Entrambe... Catanzaro-Modena rinviata a data da destinarsi: 2 le date per il recupero. Entrambe ad aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti e la Juventus, il rinnovo s'ha da fare. Firma attesa per la sosta, i dettagli
Immagine top news n.1 Stop a Open VAR e alle proteste dei dirigenti: pronta la rivoluzione degli arbitri in Serie A
Immagine top news n.2 Milan, stop al rinnovo di Leao. Non c'è nessun club interessato, solo uno l'estate scorsa
Immagine top news n.3 Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
Immagine top news n.4 Fiorentina, la svolta nella gara crocevia. Cremonese nei guai e Nicola rischia la panchina
Immagine top news n.5 Vicenza promosso in Serie B! Dominato il Girone A, festa biancorossa al Menti
Immagine top news n.6 Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. In programma due scontri diretti
Immagine top news n.7 Fiorentina travolgente nella sfida salvezza: 1-4 a una Cremonese sempre più nel baratro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Milan e Roma, che colpi sarebbero André e Nijstad"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "L’Inter ha le mani sullo scudetto. Il Como merita il 4° posto"
Immagine news Serie A n.3 Roma, addio al sogno Champions League? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Alla Juventus serve un nuovo portiere, Comolli chiede all'algoritmo: che dice Tzolakis o Restes
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Top 20 dopo 29 giornate: Dimarco dominante. Inter, la più rappresentata
Immagine news Serie A n.3 Bayern Monaco, rifinitura verso l'Atalanta: c'è Kane. Urbig in campo ma l'impiego sarà valutato domani
Immagine news Serie A n.4 Ravaglia e non Skorupski a Roma: con lui il Bologna ha quasi sempre subito almeno un gol
Immagine news Serie A n.5 El Aynaoui dopo la rapina in casa: "Momenti di paura. Ora stiamo tutti bene"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, i migliori 5 italiani dopo 29 giornate: torna Esposito ed è sul podio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, problemi per Mesure. Il vice di Cole è ancora bloccato dal Chelsea
Immagine news Serie B n.2 Martorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"
Immagine news Serie B n.3 Da Palermo-JuveStabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Begic e la scelta vincente di andare alla Sampdoria: arriva la prima chiamata della Slovenia
Immagine news Serie B n.5 Bari, Mantovani: "Stagione non all'altezza, ma tutti uniti possiamo raggiungere la salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Monza, tegola Birindelli per la difesa: lesione al retto femorale. Ecco le gare che salterà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza in Serie B, Roberto Baggio sui social: "Complimenti ragazzi. Forza Lane"
Immagine news Serie C n.2 Sacchi per Ravenna-Livorno, D'Eusiano per il Benevento. Gli arbitri della 33ª di Serie C
Immagine news Serie C n.3 Il Ravenna blinda il suo 'ministro della difesa': Esposito ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Vicenza in Serie B, quale futuro per Stuckler? Molto dipenderà dal destino della Cremonese
Immagine news Serie C n.5 Rosso e il futuro: "Vorrei coinvolgere gli imprenditori locali. Il Vicenza è di tutta la città"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Zamuner: "Non pensavo al +20 sulla seconda. In B con Gallo e qualche innesto di categoria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Gravina: “Le società fanno sacrifici incredibili per il calcio femminile”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?