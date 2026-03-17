TMW Milan, l'NBA Europe è il futuro? Possibile arena a San Donato, rumors sull'Olimpia Milano

Nelle scorse settimane si è dibattuto dell'ingresso di Massimo Calvelli, ex CEO di ATP, nel Milan. Qualche scenario dipingeva il possibile addio di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato rossonero. L'intenzione di RedBird, come verificato da fonti vicine al club, non è quella di avere un cambio della guardia in dirigenza. Perché Furlani continuerà ad avere la responsabilità del comparto calcistico, mentre Calvelli sarebbe funzionale per un altro progetto che sembra in pancia RedBird.

Perché il Milan ha comprato i terreni a San Donato Milanese? Dopo che San Siro ospiterà il nuovo stadio, ecco che l'investimento terriero potrebbe cambiare volto, costruendo un palazzetto dove potere ospitare l'NBA Europe, il progetto per portare il basket americano in Europa, con dodici squadre come franchigia fissa di Milano e Roma. L'idea sarebbe quella di portare lì l'NBA, affidando il progetto proprio a Calvelli, grande conoscitore delle dinamiche degli altri sport.

Di più: non è detto che non ci possa essere un'offerta per l'Olimpia Milano. Attualmente sponsorizzata da EA7 Emporio Armani, sarebbe quindi un altro obiettivo per il prossimo futuro per Cardinale e il suo pool di investitori. Un progetto ambizioso per far crescere ulteriormente il brand, con PSG e Newcastle che sono altrettanto interessate a investire nell'NBA Europe.