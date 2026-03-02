TMW Il padre di Gatti: "Temeva di non essere all'altezza della Juve, Allegri importante"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il padre di Federico Gatti, Lodovico, ha parlato del legame fra il difensore e la Juventus. Svelando anche aspetti personali ed emotivi che, da fuori, magari non emergono. Come il fatto che, all'arrivo a Torino, suo figlio temesse di non essere all'altezza della chiamata ricevuta e che, anche per questo, vesta con grande orgoglio i colori bianconeri.

Da quando è arrivato alla Juventus, quanto sente che Federico si sia legato alla maglia, all'ambiente ed ai tifosi?

"Moltissimo. Probabilmente quando giocava a Frosinone non si aspettava di poter arrivare così velocemente ancora più in alto. Per lui e per noi era già importantissimo essere arrivati in Serie B. L'annata a Frosinone era stata meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Per i legami con le persone che ha trovato, un allenatore fondamentale per lui, dei dirigenti incredibili. La Juventus è stata la prima squadra di così alto livello a chiamarlo, gli ha fatto aprire gli occhi su un mondo che immagino non pensasse nemmeno lui di poter riuscire a raggiungere. Per lui è stato il primo amore, diciamo così. Ed è sbocciato forte".

Com'è stato l'approdo in bianconero?

"Al di là dell'emozione, quando è arrivato alla Juve magari temeva di non essere all'altezza. L'incontro con Allegri è stato molto importante in tal senso, credo lo abbia formato sotto tanti aspetti. Il legame con il club è aumentato sempre di più. I tifosi lo hanno sempre supportato e sono un altro aspetto cui è legato. Oggi questa maglia la veste con grande orgoglio".