Vigilia Champions, ottime notizie per l'Atalanta (e per l'Italia). Raspadori è tornato in gruppo
Oggi Giacomo Raspadori ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo. Questa la notizia principale che arriva da Zingonia, in occasione della rifinitura prima della partenza per la Germania.
Domani infatti l'Atalanta sarà di scena a Monaco contro il Bayern, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (qui la rifinitura dei bavaresi). Un confronto per il quale, dopo la netta vittoria dei tedeschi dell'andata (1-6), mister Raffaele Palladino potrà appunto contare sull'attaccante italiano fermo dallo scorso 14 febbraio per un risentimento muscolare al flessore sinistro.
Una notizia importante anche in chiave azzurra, quella del ritorno in campo di Raspadori, con le imminenti convocazioni del ct Rino Gattuso per i playoff mondiali (qui il borsino delle convocazioni dell'Italia)
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