Juventus, Spalletti amaro: "Speravo che a un certo punto questa squadra potesse decollare"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti commenta così a Rai Sport il match pareggiato oggi in rimonta per 3-3 contro la Roma: “La squadra merita questo stasera, venire a giocare una gara del genere con una pesantezza di classifica imponente, avere queste reazioni qui dopo che sei sotto di due gol e dove ti eri preparato le situazioni per poterla girare a favore non è facile. Ho avuto la conferma di quello che penso di questi calciatori: sono dei ragazzi e dei professionisti seri, ma soprattutto hanno carattere. Avevamo fatto fatica pochi giorni fa in inferiorità numerica per 120 minuti. Tu puoi motivare la squadra, ma se loro non ci mettono del loro diventa difficile fare un risultato così”.

Questa squadra si compatta ancora di più nelle difficoltà ed è un tuo merito.

“Il merito è sempre loro. La mia illusione è che in questo momento del campionato la squadra riuscisse a decollare, la vedevo giocare benissimo e la vedevo sentirsi protagonista, con voglia di giocare un bel calcio, di qualità, di sostituzione nei ruoli. Poi ci sono entrate di mezzo delle situazioni dove non siamo stati bravi a portare a casa delle partite, abbiamo faticato e fatto dei passi indietro, ma vederli fare questo risultato qui contro questa squadra e in questa partita è sintomo di professionisti veri”.

Come si fa a far capire ai giocatori che si elimina il brutto tutto diventa bellissimo?

“Nell’ultima riunione che abbiamo fatto abbiamo guardato alcune situazioni, abbiamo analizzato una squadra top al mondo in Europa, basta prendere l’idea, non serve fare tutto perfetto ma solo fare quello che hanno fatto in alcuni frangenti del campionato”.