Juventus, Spalletti: "Non sono preoccupato. Difesa? Cambieremo qualcosa"

20:54 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Galatasaray. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico bianconero.

Come si spiega questo crollo?

"Lo spiego perchè quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l'inferiorità numerica ha reso tutto più difficile".

Sui 13 gol presi nelle ultime 4?

"In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro".

Sul rosso di Cabal? Crede nella rimonta?

"Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perchè è passato troppo poco da un giallo e l'altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perchè abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione. Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente".

A febbraio avete subito 3 sconfitte e un pari...

"Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all'inizio e non sono preoccupato. Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto".

Yildiz come sta? Avete pagato le scorie di San Siro?

"Yildiz sta bene e si porta a giro delle responsabilità e carichi di lavori importanti perchè viene sempre raddoppiato. Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po' di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare e dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare".

Si ricorda l'ultima volta che avete subito 5 gol?

"Non mi ricordo quando abbiamo preso 5 gol e non mi interessa ricordarmelo".

Cosa pensa di cambiare?

"Nel senso che non bisogna rifare gli stessi errori che abbiamo ripetuto in queste partite, perchè abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo valutare perché non solo questa sera abbiamo dato la possibilità di crearci problemi. Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Soprattutto in quelli dove abbiamo sbagliato dobbiamo fare qualcosa di differente".

Come mai avete subito così tanto nel secondo tempo?

"Non devo prendere giudicare nulla, ma prenderne atto. Nel finale di primo tempo aveva finito male perchè qua rischi se ti chiudi tutto dietro. Poi abbiamo sbagliato tanto e la frittatina è stata completa".

