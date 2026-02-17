Juve, serve più di un'impresa: solo 14 casi di super-rimonte nella storia della Champions

Non è finita, finché non è finita. La frase di Yogi Berra, giocatore di baseball divenuto famoso per i suoi aforismi, si adatta bene agli obiettivi della Juventus nell’immediato futuro in Champions League. Non che il motto bianconero per eccellenza - fino alla fine - vada male: mercoledì prossimo, all’Allianz Stadium di Torino, i giocatori di Luciano Spalletti scenderanno in campo per rimontare il 5-2 subito stasera a Istanbul dal Galatasaray. Non una missione così facile, e lo dice anche qualche numero.

La madre di tutte le rimonte, in Champions League e non solo, è una gara rimasta storica: il 6-1 del Barcellona sul Paris Saint-Germain agli ottavi di finale dell’edizione 2016/2017, dopo il 4-0 incassato all’andata. La “remuntada” per eccellenza è anche l’unica partita nella storia della competizione - compresa la vecchia Coppa dei Campioni - in cui una squadra abbia rimontato una sconfitta con almeno 4 gol di scarto all’andata. Un po’ di più le rimonte con uno svantaggio iniziale di 3 gol.

Nello specifico, sono solo tredici le partite (più quella del Barça, che fa salire il computo a quattordici) in cui la squadra battuta con un distacco di 3 gol all’andata sia poi riuscita a passare il turno. Per la più recente, però, bisogna tornare indietro di sette anni: nell’edizione 2018/2019 il Liverpool, che poi avrebbe vinto la competizione in finale con il Tottenham, superò proprio il Barcellona in semifinale, 4-0 dopo il 3-0 subito all’andata. Due i precedenti che coinvolgono italiane, uno positivo e uno negativo: nel 2017/2018 la Roma batté sempre il Barcellona 3-0, dopo il 4-1 patito all’andata. Nel 2003/2004 (e, per far capire quanto sia raro, è solo il terzo precedente più recente) il Milan salutò la Champions dopo il 4-0 incassato dal Deportivo La Coruna, nonostante il 4-1 dell’andata. Più lontani nel tempo - per quello immediatamente precedente si va addirittura al 1993/94 - gli altri casi. Non proprio una missione semplice.